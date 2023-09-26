Filipinler, Çin tarafından döşenen bariyer ağlarına karşı önlem aldı

Filipinler Sahil Güvenlik yetkilileri, Çin tarafından Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sulara döşenen bariyer ağların tehlike arz ettiği ve balıkçılığı önlendiği gerekçesiyle kesilerek kaldırıldığını duyurdu.

Filipinler Sahil Güvenlik yetkilileri, Çin tarafından Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sulara döşenen bariyer ağların tehlike arz ettiği ve balıkçılığı önlendiği gerekçesiyle kesilerek kaldırıldığını duyurdu.

Filipinler Sahil Güvenlik yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada Filipinler Devlet Başkanı talimatıyla bariyer ağları kaldırdıklarını vurgulayarak "Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü Başkanı Sekreter Eduardo Ano, Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos Jr'ın talimatına uygun olarak Filipin Sahil Güvenliğine, Bajo de Masinloc'un güneydoğu girişini engelleyen yüzer bariyerin kaldırılması için özel bir operasyon yürütmesi talimatını verdi" dedi.

'ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİ'

Filipinler sahil güvenliği, Çin tarafından döşenen ağların, seyrüsefer için bir tehlike oluşturduğunu ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ayrıca vurguladı. Ağların Filipinli balıkçıların, balıkçılık ve geçim faaliyetlerinin yürütülmesini engellediği de ifade edilen açıklamada, 2016 Hakem Kararının bölgenin Filipinli balıkçıların geleneksel balıkçılık alanı olduğunu teyit ettiğini ifade etti.

BÖLGE NEDEN İHTİLAFLI?

Bajo de Masinloc (Scarborough Sığlığı adıyla da bilinmektedir), Güney Çin Denizi'nde bulunan Filipin adası Luzon'un 200 kilometre batısında küçük ancak verimli bir balıkçılık alanı olarak bilinmektedir. Bölge, Çin ile Filipinler arasında ihtilafa neden olmuş ve Çin tarafından etrafı bariyer ağlarla çevrilmişti. İki ülke de bölgenin kendi kıyı sahanlığında olduğunu ifade etmektedir.