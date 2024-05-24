Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four'a çıkıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Final Four ilk maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Aktor ile bugün karşılaşacak.

TSİ 19.00’da Almanya’nın Berlin kentindeki Über Arena’da oynanacak karşılaşma öncesi takımlar son hazırlıklarını yaptı.

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne kadar EuroLeague’de oynadığı 30 maçta 15 galibiyet aldı.

Turkish Airlines EuroLeague’de normal sezonu 20 galibiyet ve 14 yenilgiyle altıncı sırada noktalayan Fenerbahçe Beko, Play-off turunda ise normal sezonu üçüncü sırada bitiren Monaco’yu 2-3 ile geçerek beş yıllık aranın ardından Final Four biletini aldı.

Müzesinde 6 EuroLeague kupası bulunan Panathinaikos, Turkish Airlines EuroLeague’de bu sezon oynadığı 34 maçta 23 galibiyet aldı ve ligi ikinci sırada noktaladı.

Final Four’un diğer ayağında ise Yunanistan ekibi Olympiacos ile İspanya temsilcisi Real Madrid TSİ 22.00’da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko’da Yiğit Hamza Mestoğlu’nun sakatlığı bulunuyor.

Maç öncesi açıklama yapan Fenerbahçeli oyuncu Marko Guduric, "Gerçekten iyi tanıdığımız bir antrenör ve oyuncuların olduğu çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Konsantrasyon ve soğukkanlılığımızı korumak kilit noktalar çünkü herkes gergin olacak. Çok fazla baskı var. Bu yüzden sakin ve soğukkanlı olmamız gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise "Bir top, bir top çalma, doğru yapılan faul maçın sonucunu değiştirebilir. Takım olarak hazır olmamız ve gerektiğinde her oyuncunun bir iki dakika bile olsa her şeyini ortaya koyması gerekiyor" diye konuştu.