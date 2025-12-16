Haberler

Endonezya'da Sel Felaketi... Cumhurbaşkanı Subianto: "Hayatın Normale Dönmesi 2-3 Ay Sürecek"

Güncelleme:
Endonezya'da meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısı bini aşarken, 200'den fazla kişi kayıp durumda. Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, normale dönmenin 2-3 ay alacağını belirtti.

(ANKARA) - Endonezya'da sel felaketi meydana geldi. Resmi verilere göre, Sumatra'yı vuran siklon kaynaklı sel ve heyelanlarda ölü sayısı bugün itibarıyla bini geçerken, 200'den fazla kişinin hala kayıp olduğu öğrenildi. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, "hayatın normale dönmesinin 2-3 ay süreceğini" öne sürdü.

Endonezya'nın birden fazla bölgesinde heyelan ve sel felaketi meydana geldi. Yaşananlar çok sayıda evi yıktı ve doğaya zarar verdi. Fırtınaların ayrıca Tayland'ın güneyi ve Malezya'da da yaklaşık 200 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

Felaketin ardından düzenlenen kabine toplantısında konuşan Prabowo Subianto, "etkilenen üç eyalette yeniden inşa çalışmalarının halihazırda devam ettiğini" belirtti. Süreci birkaç gün içinde tamamlamanın gerçekçi olmadığını ifade eden Subianto, bu nedenle özür dilediğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, "Musa'nın asasına sahip değilim. Bunu birkaç günde bitiremeyiz. Belki 2-3 ay içinde faaliyetler normale dönebilecektir" şeklinde konuştu.

Hükümet yetkilileri, "Sumatra'daki yeniden inşa çalışmalarının en az üç milyar dolara mal olmasının beklendiğini" belirtti.

Çevre örgütleri, ülke genelinde madencilik ve kerestecilik faaliyetlerine bağlı ormansızlaşmanın "selin etkisini şiddetlendirdiğini" iddia etti. Endonezya Çevre Bakanlığı, ihlalle suçlanan şirketlerin faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bakanlık, faaliyetlerin devamı için çevresel denetimden geçilmesini talep edeceğini aktardı. Yetkililer, "denetimlerde kuralları ihlal ettiği tespit edilen şirketlerin ruhsatlarının iptal edileceğini" vurguladı.

Kaynak: ANKA / Dünya
