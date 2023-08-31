Emet İHH Şubesi Kenya'da İçme Suyu Kuyusu Açtı

Kütahya'nın Emet ilçesi İHH Şubesi tarafından Kenya'nın Kakamega şehri Butere-Ebubele bölgesinde bir içme suyu kuyusu açıldığı bildirildi. Kuyu 21 metre derinliğinde ve dakikada 30 litre su akıtmaktadır.

Kütahya'nın Emet ilçesi İHH Şubesi tarafından Kenya'nın Kakamega şehri Butere-Ebubele bölgesinde bir içme suyu kuyusu açıldığı bildirildi.

Emet İHH Şubesi olarak daha önce de hayırsever vatandaşların destekleriyle Afrika'da 2 su kuyusu açtıklarını söyleyen Emet İHH Şube Başkanı Hasan Önver," Bu defada Kenya'da 40 hanede 400 kişinin yaşadığı Kakamega şehrinin Butere bölgesinde açılan kuyumuz bölge halkına hizmet vermeye başlamıştır. Kuyu 21 metre derinliğinde ve dakikada 30 litre su akıtmaktadır. Rabbim vesile olan, destek veren hayırseverlerimizden razı olsun. Hayırseverlerimizin destekleri ile bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA