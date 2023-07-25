Ne dumanlara aldırdılar ne tepelerinden geçen uçaklara! Yangınla mücadele sırasında çekilen görüntü pes dedirtti

Günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'da bir tesiste çekilen görüntü herkesi şaşırttı. Uçurtma sörfçüleri ve su sporu tutkunları, itfaiye uçaklarının yangını söndürmek için su bıraktığı sırada keyfine devam etti.

Yunanistan'da yangın ekipleri Columbia Nehri Kanyonu boyunca yangınla mücadele ederken, uçurtma sörfçüleri ve su sporu tutkunları tesisi keyifle kullanmaya devam etti. Sporcuların yangını umursamadan spor yaptıkları anlara ait video sosyal medyada yankı uyandırdı.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI

Tünel 5 Yangını olarak adlandırılan yangın, pazar günü çıktı ve Güneydoğu Washington Ortaajansı Olay Yönetimi Ekibi'ne göre; sıcak, rüzgarlı koşulların, aşırı arazinin ve acil durumun birleşimi nedeniyle hızla yayıldı.

KEYİFLERİNE DEVAM ETTİLER

Yangının ilk gününde çekilen görüntülerde, itfaiye uçaklarının yangını söndürmek için su bıraktığı sırada insanların nehir boyunca uçurtma sörfü ve rüzgar sörfü yaptığı görüldü.