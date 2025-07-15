Dünyanın En Yaşlı Maraton Koşucusu Fauja Singh Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

DÜNYANIN en yaşlı maraton koşucusu Fauja Singh, Hindistan'da geçirdiği trafik kazası sonucu 114 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın en yaşlı maraton koşucusu olarak bilinen Fauja Singh, Hindistan'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. 114 yaşındaki Singh, Pencap'ın bir köyünde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Singh'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.