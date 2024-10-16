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Dünya Bankası'ndan Korkutucu Yoksulluk Raporu

Dünya Bankası'ndan Korkutucu Yoksulluk Raporu
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Dünya Bankası, küresel yoksulluğun ve aşırı yoksulluğun daha da derinleştiğine dair kritik bir rapor yayımladı. Günde 2,15 doların altında yaşayan 692 milyon insan bulunuyor. 2030'da bu sayının artması bekleniyor.

DÜNYA Bankası, dünyanın yüzde 8,5'inin aşırı yoksulluk içinde yaşadığı açıkladı.

Dünya Bankası, Yoksulluk, Refah ve Gezegen Raporu'nu 'Çoklu Krizden Çıkış Yolları' başlığıyla yayımladı. Raporda, mevcut ilerleme hızıyla, aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmanın onlarca yıl, insanların gelirinin günlük 6,85 doların üstüne çıkarılmasının ise bir asırdan fazla süreceği aktarıldı.

Raporda, küresel yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemenin neredeyse durma noktasına geldiği, 2020-2030 arasının kayıp bir on yıl olacağı bildirildi. Dünyanın yüzde 8,5'inin (692 milyon kişi) aşırı yoksulluk içinde yaşadığı ve kişi başına günlük gelirinin 2,15 dolardan az olduğu belirtilen raporda, dünya nüfusunun yüzde 44'ünün ise günde 6,85 dolardan daha düşük bir gelirle yaşadığı ve bunun orta üst gelirli ülkeler için yoksulluk sınırı olduğu açıklandı. Raporda, söz konusu standardın altında bir gelirle yaşayan insanların sayısının, nüfus artışı nedeniyle 1990'lardan bu yana neredeyse hiç değişmediği belirtildi.

Yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemenin çoklu şoklar nedeniyle durduğuna vurgu yapılan raporda, Covid-19 salgınının iz bırakıcı etkileri olduğu ve bugün en yoksul ülkelerdeki aşırı yoksulluğun salgın öncesi oranların üzerinde olduğu aktarıldı.

Mevcut durumda, 2030 yılında küresel nüfusun yüzde 7,3'ünün aşırı yoksulluk içinde yaşayacağının öngörüldüğü bildirilen raporda, daha fazla ve daha iyi işler yaratarak işgücü gelirlerini iyileştirmenin, eğitim, altyapı ve temel hizmetler gibi önemli alanlara yönelik yatırımlarla yoksulların üretken kapasitesine yatırım yapmanın önemine dikkat çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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