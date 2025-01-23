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Davos'ta konuşan Trump'tan iş insanlarına kripto çağrısı

Davos'ta konuşan Trump'tan iş insanlarına kripto çağrısı
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Dünya Ekonomik Forumu'nun 55. Yıllık Toplantılarına video konferansla katılan ABD Başkanı Donald Trump, üretim ve kripto konusunda iş insanlarını ABD'de yatırım yapmaya çağırarak, ABD'yi üretim süper gücü ve yapay zeka ile kripto konusunda dünyanın başkenti haline getireceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantılarına video konferans ile katıldı.

Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol fiyatını düşürmesi gerektiğini belirten Trump, "Ayrıca Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden petrol maliyetini azaltmalarını isteyeceğim. Düşürmeniz lazım ki seçimden önce düşürmemenize şaşırdım. Eğer fiyat düşseydi, Rusya-Ukrayna Savaşı hemen biterdi. Şimdi fiyat, savaşın devam etmesi için yeterince yüksek." diye konuştu.

DİKKAT ÇEKEN KRİPTO PARA ÇIKIŞI

Trump, üretim ve kripto konusunda iş insanlarını ABD'de yatırım yapmaya çağırarak, "ABD dünyada en yüksek miktarda petrol ve doğal gaz olan ülke ve bunu kullanacağız. Böylece yalnızca görünürde mal ve hizmetlerin maliyeti azalmayacak ayrıca ABD'yi üretim süper gücü ve yapay zeka ile kripto konusunda dünyanın başkenti haline getirecek" dedi.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacağının haberini aldığını aktaran Trump, "Harika bir adam olan Veliaht Prens'ten (Muhammed bin Selman) bunu bir trilyona yuvarlamasını isteyeceğim. Yapacaklarına inanıyorum çünkü onlara iyi davrandık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMt Hercai:

dolar biterse elinizde yeni bir güç kalsın ki iki tweet le bizim gibi ülkelerin ekonomisini rahatça manipüle edin.. çok iyi fikir

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