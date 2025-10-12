Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ithalatına yüzde 100 yeni gümrük vergisi uygulama tehdidini yerine getirmesi halinde Washington'a karşı önlemler alacağını duyurdu.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

ABD Başkanı Donald Trump, nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini belirtmişti.

"YÜZDE 100 EK GÜMRÜK VERGİSİ"

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

ÇİN'DEN ABD'YE TARİHİ REST

Trump'ın ek gümrük vergisi kararına Çin'den tarihi rest geldi. Ticaret Bakanlığı Sözcüsü "Çin'e karşı yüksek tarife tehditlerine başvurmak doğru bir yol değil" açıklamasında bulundu.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"

Sözcü, "ABD tek taraflı hareket etmeye devam ederse, Çin meşru hak ve çıkarlarını korumak için kararlılıkla gerekli önlemleri alacaktır. Gümrük vergisi savaşına ilişkin tutumumuz tutarlılığını koruyor; istemiyoruz, ama korkmuyoruz da" diye ekledi.

"BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜN"

Pekin geri adım atma belirtisi göstermezken, bakanlık sözcüsü Washington'ı "yanlış yaklaşımını derhal düzeltmeye" ve "müzakerelerde zorlukla elde edilen ilerlemeyi korumaya" çağırdı.