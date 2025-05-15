Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Önlemleri Devam Ediyor

Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Önlemleri Devam Ediyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin koyduğu ek gümrük vergilerine karşı alınan tedbirlerin geçerliliğini koruduğunu açıkladı. Çin ve ABD arasında Cenevre görüşmelerinde önemli uzlaşılar sağlandı.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı ek gümrük vergilerine karşı alınan önlemlerin hala geçerli olduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin'de e düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lin, Çin ve ABD'nin, Cenevre görüşmelerinde birçok önemli konuda uzlaşmaya vardığını ve her iki tarafın da mevcut gümrük tarifelerinin ciddi ölçüde düşürülmesi konusunda anlaştığını belirtti. ABD'nin, fentanil nedeniyle Çin'e karşı ek gümrük vergisi uyguladığını vurgulayan Lin, Çin'in bu adımlara meşru haklarını korumak amacıyla gümrük vergisi dahil çeşitli önlemlerle karşılık verdiğini ifade etti. Tedbirlerin hala geçerli olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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