Üye Girişi
Haberler
BBC

Boeing 737 Max 9 Uçaklarına Uçuş İzni Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), havada kapısı düştükten sonra uçuşları durdurulan Boeing 737 Max 9 tipi uçakların tekrar havalanmasına izin verdi. United ve Alaska havayolları önümüzdeki günlerde uçuşlara başlayacaklarını açıkladı. Türk Hava Yolları'nda da beş adet bu uçak bulunuyor.

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) havada kapısı düştükten sonra uçuşları durdurulan Boeing 737 Max 9 tipi uçakların tekrar havalanmasına izin verdi.

FAA 5 Ocak’taki olayın ardından ABD’deki 171 uçağın incelenmesine karar vermişti.

Ülkede bu uçaklara sahip olan United ve Alaska havayolları önümüzdeki günlerde uçuşa başlayacaklarını açıkladı.

Bu uçaklardan Türk Hava Yolları’nda da beş adet bulunuyor. THY de olayın ardından bunları uçuşlardan çekmişti.

FAA, Boeing’in bugüne kadar en çok satan dar gövdeli uçağı olan 737 Max serisinin üretiminin artırılmasına ise izin vermeyeceklerini duyurdu.

FAA yöneticisi Mike Whitaker “Boeing için işler eskisi gibi olmayacak” dedi ve ekledi:

“Kalite kontrol sorunlarının tamamen çözüldüğünden emin olana kadar hiçbir kapasite artırımını veya yeni üretim bandı talebini onaylamayacağız.”

Alaska ve United havayollarının yöneticileriyse Boeing’e karşı öfkeli.

Şirketlerin çok sayıda uçağının hizmetten çekilmesi, uçuş planlarında büyük iptallere yol açtı.

NBC News’a konuşan Alaska Airlines yöneticisi Ben Minicucci “Bu uçağın üretim bandından hatalı bir şekilde çıktığına şüphe yok” dedi ve ekledi:

“İncelemelerde çok fazla gevşek cıvata bulduk.

“Sinirli ve hayal kırıklığına uğramış olmanın ötesinde öfkeliyim de.”

CNBC’ye konuşan United Airlines yöneticisi Scott Kirby ise bu olayın “bardağı taşıran son damla olduğunu” söyledi.

Kirby, gelecek planlarında Boeing’in bir sonraki nesil uçağı olacak 737 Max 10’a muhtemelen yer vermeyeceklerini de vurguladı.

United uçuş iptalleri yüzünden zarar edeceklerini de duyurmuştu.

737 Max’in bir önceki nesli olan 737 Max 8’ler de kullanıma girdikten kısa süre sonra tasarım hatası nedeniyle 2018 ve 19 yıllarında iki defa düşmüş, 346 kişinin ölümüne yol açmıştı.

BBC

Amerika Birleşik Devletleri Türk Hava Yolları Boeing 737 Alaska Ulaşım Güvenlik Havacılık Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BEDELLİ ASKERLİK 2024 YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET) | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 25 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Kar Kardeşliği HD FULL izleme linki! Kar Kardeşliği tek parça altyazısız dublaj izle! Kar Kardeşliği hangi platform? Kar Kardeşliği gerçek hikaye mi? Kar Kardeşliği filmi nasıl bitiyor? 15 tatil 1 ay mı oldu 2024? Selahattin Baki kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selahattin Baki'nin hayatı ve biyografisi nedir? 25 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Gemileri Yakarım şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisinde söylenen şarkılar! 25 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 25 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title