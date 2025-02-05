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Bir vatandaş, Trump ve eşini CİMER'e şikayet etti

Bir vatandaş, Trump ve eşini CİMER'e şikayet etti
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"Gazze'yi devralacağız" tehdidiyle tepkilerin odağına yerleşen ABD Başkanı Donald Trump bir vatandaş tarafından CİMER'e şikayet edildi. Trump ve eşini kripto para dolandırıcılığı yapmakla suçlayan bir kişi "Donald Trump ve eşi Melania Trump kripto para çıkartıp insanları dolandırmıştır. 75 dolardan 16 dolara düştü bu ikisinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik tehdidi kamuoyunda infiale neden olurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CİMER'E ŞİKAYETTE BULUNDU

ABD Başkanı Trump ve eşini kripto para dolandırıcılığı yapmakla suçlayan bir vatandaş, CİMER'e şikayette bulundu. Şahıs mesajında "Donald Trump ve eşi Melania Trump kripto para çıkartıp insanları dolandırmıştır. 75 dolardan 16 dolara düştü bu ikisinden şikayetçiyim" ifadelerine yer verdi.

Bir vatandaş, Trump ve eşini CİMER'e şikayet etti

BAŞVURU BÜYÜK SES GETİRDİ

Olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar bu tür şikayetlerin CİMER üzerinden yapılmasını ilginç buldu. Trump ve eşi, kripto para dünyasında daha önce yatırımcılar tarafından tartışma konusu olmuşlardı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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