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Bir ülkeden çılgın hamle! Cinsel ilişkiyi spor olarak kabul ettiler, Avrupa şampiyonasını düzenleyecekler

Bir ülkeden çılgın hamle! Cinsel ilişkiyi spor olarak kabul ettiler, Avrupa şampiyonasını düzenleyecekler

Dünya Haberleri

Cinsel ilişkiyi spor olarak kabul eden İsveç, Avrupa Cinsel İlişki Şampiyonası'nı düzenlemek üzere her şeyi hazırladı. Etkinlik, 8 Haziran 2023'te başlayacak ve haftalar boyunca devam edecek.

Avrupa Cinsel İlişki Şampiyonası düzenlemek isteyen İsveç farklı ülkelerden 20 katılımcının kaydını aldı. Ayrıca, yarışmacılar birkaç hafta boyunca her gün altı saat yarışacaklar. Ve katılımcılar, aktiviteleri 45 dakika ila bir saat süreyle gerçekleştirecekler.

YARIŞMADAN ÖNCE EĞİTİM ALACAKLAR

İsveç Cinsel İlişki Federasyonu Başkanı Dragan Bratych'e göre, cinsel ilişki bir spor olarak kabul edilmesi, zihinsel ve fiziksel sağlığı teşvik edecektir. Ayrıca, istenen sonuçları elde etmek için yarışma öncesi eğitimin öneminden bahsetti.

Bir ülkeden çılgın hamle! Cinsel ilişkiyi spor olarak kabul ettiler, Avrupa şampiyonasını düzenleyecekler

KAZANANLARI HAKEM VE SEYİRCİLER BELİRLEYECEK

Federasyona göre, cinsel ilişki şampiyonasının kazananları, beş hakem ve bir seyirci tarafından belirlenecek. Ayrıca, toplam oyların %70'i seyircinin tarafından dikkate alınacak. Ve hakemlerden kalan %30 oylar dikkate alınacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Dünya

İsveç Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Altay Bozkurt:

SEYTANLA YARISARAK SEYTANI BILE GÖLGEDE BIRAKMAK BUYMUS DEMEK !

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Vahdettin Bayram:

LUTUN KAVMİ BİLE BU KADARINI YAPMAMIŞTI...başımıza taş yağacak....

Cevap Yaz539Yayından Kaldır
ibos ibos:

Sapıklıklarına isim bulmuşlar.

Cevap Yaz539Yayından Kaldır
500
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