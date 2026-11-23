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BELÇİKA'da havalimanlarındaki grev nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi.

Belçika'da federal hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen ulusal grev nedeniyle havalimanlarında tüm uçuşlar iptal edildi. Hava trafiğinin yerel saatle 07.00-21.00 saatlerinde durdurulacağı, acil durumlar ve güvenlik açısından kritik öneme sahip uçuşlar için gerekli asgari hizmetin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı