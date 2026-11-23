Belçika'da kemer sıkma karşıtı grev havalimanlarında tüm uçuşları iptal ettirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Belçika'da federal hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto eden ulusal grev nedeniyle havalimanlarında tüm uçuşlar iptal edildi. Hava trafiği yerel saatle 07.00-21.00 arasında durdurulacak, acil ve güvenlik açısından kritik uçuşlar için asgari hizmet sürdürülecek.
BELÇİKA'da havalimanlarındaki grev nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi.
Belçika'da federal hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen ulusal grev nedeniyle havalimanlarında tüm uçuşlar iptal edildi. Hava trafiğinin yerel saatle 07.00-21.00 saatlerinde durdurulacağı, acil durumlar ve güvenlik açısından kritik öneme sahip uçuşlar için gerekli asgari hizmetin sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı