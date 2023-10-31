Avrupa'da sezonun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödül törenine katılan PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, bir gazetecinin "Seneye Real Madrid'e geliyorsun değil mi?" sorusuna gülümseyerek göz kırpması çok konuşuldu.

'Madrid'e geliyorsun değil mi?' diye sorulan Mbappe'nin yaptığı hareket Ballon d'Or törenine damga vurdu

Paris'in tarihi tiyatro ve opera binası Theatre du Chatelet'de düzenlenen Ballon d'Or töreninde Kylian Mbappe, "Seneye Real Madrid'e geliyorsun değil mi?" sorusu karşısında yaptığı hareketle gündem oldu.

MBAPPE GÖZ KIRPARAK CEVAP VERDİ

Soruya gülümseyerek ve göz kırparak yanıt veren Mbappe'nin bu hareketi kısa sürede gündem oldu. Fransız yıldızın, bu hareketi Real Madrid'e imza atacağı şeklinde yorumlandı.

SON KEZ TEKLİF YAPILACAK

Real Madrid bu sezon sonu Mbappe için son kez girişimde bulunacak. Fransız yıldızın ve PSG'nin işi yine yokuşa sürmesi durumunda eflatun-beyazlılar alternatif golcülere yönelecek.