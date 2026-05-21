Haberler

Bakan Kurum, COP31 sürecinde gözlemci gruplarla bir araya geldi

Bakan Kurum, COP31 sürecinde gözlemci gruplarla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kopenhag'da BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin gözlemci gruplarıyla görüşerek COP31 yol haritasını paylaştı ve akademi, gençlik, yerel yönetimler, özel sektör ile sivil toplumun katkısıyla süreci güçlendireceklerini belirtti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Kopenhag'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin gözlemci gruplarının temsilcileriyle görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COP31 sürecinde gözlemci kuruluşların politika geliştirme ve somut eylemlerin hayata geçirilmesindeki rolünü son derece kıymetli görüyoruz. Kopenhag'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin gözlemci gruplarının temsilcileriyle bir araya gelerek COP31'in yol haritasını ve ortak yaklaşımımızı paylaştık ve onların beklentilerini dinledik. Akademi, gençlik, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplumun katkısıyla COP31 sürecini güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak

Nükleer krizi alevlendirecek karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı

Okula gittiğinde gördüğü manzaraya inanamadı
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Kamu işçilerine müjde! İlave tediye ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak

Kamu çalışanlarına müjde! Bayramdan önce hesaplara yatacak
Polis, öğretmen, doktor! Hesaplar değişti, işte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

Hesaplar değişti! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı

Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü