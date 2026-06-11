Bakan Fidan, Bulgaristan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, program kapsamında, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı