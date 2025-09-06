Haberler

Avustralya'da Sörfçü Köpek Balığı Saldırısında Hayatını Kaybetti

Avustralya'da Sörfçü Köpek Balığı Saldırısında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Güney Galler'deki Long Reef Plajı'nda sörf yapan 57 yaşındaki bir adam, büyük bir köpek balığı tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından sahiller kapatıldı.

AVUSTRALYA'da büyük bir köpek balığının saldırısına uğrayan sörfçünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Long Reef Plajı'nda 57 yaşındaki sörfçü, büyük bir köpek balığının saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Polis John Duncan, deneyimli sörfçünün birkaç uzvunu kaybettiğini ve sörf tahtasının da ikiye bölündüğünü kaydetti. Yetkililer, olayın cumartesi günü yerel saatle 10.00'da, kıyıdan 100 metre uzaklıkta gerçekleştiğini belirtti. Parçalanan sörf tahtasının incelemeye alındığı ve köpek balığının türünün belirlenmeye çalışıldığı ifade edildi.

Nadir görülen bu ölümcül saldırının ardından bölgede sahiller kapatıldı. Hayatını kaybeden sörfçünün ismi ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
ATM'lere yeni kısıtlama geldi, giden eli boş dönmeye başladı

ATM'lerde yeni kısıtlama! Giden eli boş dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.