Ab, Kosova'ya Yönelik Tedbirleri Kaldırma Kararı Aldı

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB), "reformlarda kaydedilen ilerlemeler" üzerine, Priştine yönetimine karşı uyguladığı cezai tedbirleri kaldırma sürecini başlattığını duyurdu. Brüksel'de gerçekleşen görüşmelerin ardından konuşan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise "kararı memnuniyetle karşıladıklarını" açıkladı.

Avrupa Birliği, Kosova'ya uygulanan tedbirleri kaldırıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün akşam yaptığı açıklamada, "Kosova ile AB arasındaki ilişkilerde iyi haberler olduğunu" belirterek, "kuzeydeki son yerel seçimlerin ardından yönetimin sorunsuz bir şekilde devredilmesinin bu kararda etkili olduğunu" vurguladı. Von der Leyen, "Buna dayanarak, Kosova üzerindeki tedbirleri kaldırma yönünde ilerlediğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı, AB'nin Kosova için 216 milyon avroluk mali yardımı programlamaya aldığını, ayrıca gelecek yılın başlarında 205 milyon avroluk ek bir kaynağın serbest bırakılmasının planlandığını açıkladı. Bu adım, toplamda 421 milyon avroyu aşan bir fonun Kosova ekonomisine ve kalkınma projelerine aktarılması anlamına geldiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Osmani: "Kosova'ya yönelik tedbirlerin kaldırılacağını memnuniyetle duyuruyorum"

Brüksel'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bir açıklama yapan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de gelişmeyi doğruladı. Osmani, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve diğer ortaklara, "Kosova'nın reform çabalarını ve kriterleri karşılama konusundaki kararlılığını takdir ettikleri için" teşekkür etti. Osmani, "Brüksel'deki yoğun görüşmelerin ardından, Kosova'ya yönelik tüm AB tedbirlerinin kaldırılacağı bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu tedbirlerin önemli bir kısmı derhal programlanacak, geri kalanı ise ocak ayında yürürlüğe girecek" dedi.

Kosova'nın Avrupa yoluna sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğini belirten Osmani, "bir sonraki hedeflerinin uzun süredir beklenen aday ülke statüsü olduğunu ve bu doğrultuda Avrupalı ortaklarla yakın çalışmayı sürdüreceklerini" kaydetti.

Avrupa Birliği, 2023 yılında Kosova'nın kuzeyinde Sırp nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yaşanan gerginlikler ve şiddet olaylarının ardından Priştine yönetimine karşı bir dizi siyasi ve ekonomik tedbir uygulamaya başlamıştı.