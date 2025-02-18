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Arjantin Cumhurbaşkanı Milei, Kripto Para İle Yolsuzluk Şüphesiyle Karşı Karşıya

Arjantin Cumhurbaşkanı Milei, Kripto Para İle Yolsuzluk Şüphesiyle Karşı Karşıya
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Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei hakkında, $LIBRA coin tanıtımındaki rolü nedeniyle yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Çeşitli milletvekilleri, Milei'yi görevden almak için işlemlere başlamayı planlıyor.

Arjantin'de Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin yolsuzluk şüphesiyle gündeme gelen bir kripto para biriminin tanıtımındaki rolünü soruşturmak üzere bir yargıç görevlendirildi.

Milei, Cuma günü X sosyal medya hesabından, $LIBRA coin hakkında bir paylaşım yaparak, kripto para biriminin küçük işletmelere ve yeni kurulan şirketlere fon sağlayacağını söyledi.

Milei'nin kripto paranın satıldığı bağlantıyı paylaşmasının ardından fiyatı fırladı. Ancak birkaç saat içinde paylaşımını sildi ve kripto para biriminin değeri düştü ve yatırımcıları paralarının çoğunu kaybetti.

Arjantin parlamentosundaki bazı muhalif milletvekilleri, Milei'yi görevden almak için işlem başlatmayı planladıklarını söylüyor. Avukatları, Arjantin ceza mahkemesinde dolandırıcılık suçlamasıyla Pazar günü şikayette bulundu.

Bazıları Milei'yi internette "ayak kaydırma" olarak bilinen bir hamleyle suçluyor. Bu, herhangi bir kripto para birimini tanıtıp alıcıları çektikten sonra ticari faaliyetlerini durdurup satışlardan elde edilen parayla kaçmaya verilen isim.

Coin'i satın almak için kullanılan bağlantının, Milei'nin konuşmalarında kullandığı bir ifadeye atıfta bulunduğunu söylüyorlar.

Ancak Arjantin Cumhurbaşkanlığı Ofisi Cumartesi günü, paylaşımın kaldırılması kararının, kamuoyunun tepkisinin ardından "spekülasyondan" kaçınmak amacıyla verildiğini açıkladı.

Açıklamada Milei'nin kripto para biriminin geliştirilmesinde yer almadığı ve hükümetin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin soruşturma başlatacağı belirtildi.

Davacılardan biri olan Jonatan Baldiviezo, Associated Press'e verdiği demeçte dolandırıcılık suçunun işlendiğini ve bunda Cumhurbaşkanının eylemlerinin esas olduğunu savundu.

Milei'nin muhalifleri fırsatı değerlendirdi.

Muhalif eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernández de Kirchner, Milei'yi "kripto dolandırıcısı" olarak nitelendirerek sert bir şekilde eleştirdi. Paylaşım milyonlarca görüntülenmeye ulaştı.

Ülkenin ana muhalefet koalisyonu ise Milei'nin görevden alınması için bir talepte bulunacağını ve bunu "benzeri görülmemiş bir skandal" olarak nitelendireceğini söyledi.

Muhalefetteki Sosyalist Parti üyesi Esteban Paulón, X'te yaptığı bir paylaşımda ayrıca görevden alma işlemlerinin başlatılmasını talep edeceğini söyledi.

BBC
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