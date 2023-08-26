Amerikan Futbolu Maçında Silahlı Saldırı: Dört Kişi Yaralandı

Amerika'nın Oklahoma eyaletinde oynanan bir Amerikan futbolu maçında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı, Cuma günü saat 22:15 civarında Choctaw Lisesi ile Del City arasında oynanan maç sırasında meydana geldi. Saldırı sonucunda dört kişi yaralandı. Yaralılardan biri taburcu edilirken, diğer üç kişinin tedavisi sürüyor.

Amerika Oklahoma'da oynan Amerikan futbolu maçında düzenlenen silahlı saldırıda dört kişi yaralandı.

Saldırı Cuma günü Bill Jensen Sahası'nda, Choctaw Lisesi ile Del City arasında oynanan maçsırasında saat 22:15 civarında gerçekleşti.

Choctaw Polis Şefi Kelly Marshall, dört kişinin vücutlarının farklı yerlerine isabet eden mermilerden dolayı yaralandıklarını söyledi.

Yaralılardan biri taburcu edilirken diğer üç yaralının tedavisine devam ediliyor. .

Polis, saldırganı "gri kapüşonlu siyah bir erkek" olarak tanımladı ancak şu ana kadar kimse gözaltına alınmadı.

Saldırı haberleri geldiğinde bölgedeki çeşitli departmanlardan en az 35 polis olay yerine intikal etti.

Skordle.TV tarafından sağlanan canlı yayın kaydından paylaşılan bir videoda, Del City, üçüncü çeyrekte Choctaw'a karşı 35-25 önde olduğu sırada atışların yapıldığı korkunç anlar görüntülendi.

Tribünlerdeki oyuncular ve seyirciler kaçmaya başladı.

Stadyumdaki anonsçü, klibin sonunda seyircilere ve oyunculara "yerlere yatmalarını" söylüyor.