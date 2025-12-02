Almanya Ekonomisi Tarihinin En Derin Krizinde

Haber : İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Peter Leibinger, ülke ekonomisinin "tarihinin en derin krizi" içinde olduğunu belirterek hükümete acil reform çağrısı yaptı. Leibinger, 2025 sonunda Alman sanayisinin "dramatik bir dip noktasına" ulaştığını söyledi.

BDI'nin yeni raporuna göre, sanayi üretimi bu yıl yüzde 2 düşecek ve sektör üst üste dördüncü kez daralmış olacak. 2026'ya yönelik büyüme beklentileri de aşağı yönlü revize edildi. "Wirtschaftsweisen" olarak bilinen Ekonomi Bilirkişileri Kurulu, gelecek yıl için yalnızca yüzde 0,9 büyüme öngörüyor.

BDI Başkanı Peter Leibinger, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, bunun geçici bir durgunluk değil "yapısal bir gerileme" olduğunu vurgulayarak, "Sanayi her yıl daha fazla kan kaybediyor. Ekonomi serbest düşüşte" dedi.

Rapora göre özellikle kimya sektöründe durumun kritik olduğunu belirten Leibinger, tesislerin kullanım oranının yüzde 70'e kadar düştüğünü söyledi. Makine ve çelik sanayisinin de baskı altında olduğunu kaydeden Leibinger, inşaat sektöründe sınırlı bir toparlanma sinyali görülürken otomotivde üretim artışı beklendiğini belirtti.

Leibinger, Almanya'nın acilen ekonomik bir yön değişikliğine ihtiyacı olduğunu belirterek "Rekabet gücü ve büyüme için net önceliklere ihtiyacımız var. Her ay geciken reformlar; iş, refah ve gelecekteki mali imkanların kaybı demek" dedi.

BDI Başkanı, hükümetin yatırım harcamalarını tüketim giderlerinin önüne koyması gerektiğini vurguladı.