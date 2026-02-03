Almanya'daki Türk Marketlerinde Bazı Ürünler Türkiye'den Daha Ucuz

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'daki Türk marketlerinde bazı gıda ürünleri, Türkiye'ye göre daha ucuz fiyatlarla satılıyor.

Türkiye ekonomisinin en önemli gündem maddelerinden biri olan yüksek enflasyon, 2026'da da etkisini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak 2026'da aylık enflasyon yüzde 4,84 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise sınırlı bir düşüşle yüzde 30,65 olarak kaydedildi. Bu veriler, hükümetin 2026 sonu için öngördüğü yüzde 16-19 arası enflasyon hedefinin yakalanmasının zor olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye'de özellikle gıda fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Bazı sebze ve meyvelerde fiyat artışı yüzde 30'un üzerine çıkarken, kırmızı et ve tavuk gibi temel protein kaynaklarının tüketimi de giderek kısıtlanıyor. Ekonomistler, yüksek enflasyonun ve döviz kurundaki dalgalanmaların hane bütçeleri üzerindeki baskısını vurguluyor.

Öte yandan Almanya'da enflasyon gelişmiş ülkeler seviyesinde düşük seyrediyor. Bu durum, Almanya'daki Türk marketlerinde satılan bazı gıda ürünlerinin Türkiye'deki fiyatlara kıyasla daha uygun olmasına yol açıyor. Domates, biber, pirinç, bulgur ve bazı bakliyat ürünleri, salça gibi euro bazında Türkiye fiyatlarının altında raflarda yer alıyor.

Almanya'daki Türk marketleri, ağırlıklı olarak göçmen toplulukların ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunuyor ve Türkiye'den gelen tatlara özlem duyan müşteriler için önemli bir alışveriş noktası oluşturuyor. Gurbetçiler, bazı ürünlerin Türkiye'den daha ucuz olmasına şaşırırken, ekonomi uzmanları bu durumu döviz kuru farkları, perakende stratejileri, tedarik zinciri maliyetleri ve Almanya'daki ekonomik koşulların bir araya gelmesiyle açıklıyor.