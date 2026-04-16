Almanya'da Hükümetin 1000 Avroluk Vergi Muafiyetli Prim Planına Tepki

Almanya'da hükümetin çalışanlara yönelik planladığı 1000 avroya kadar vergi muafiyetli "rahatlatma primi", iş dünyasında tartışma yarattı. İşverenler ve orta ölçekli şirketler, ekonomik koşullar nedeniyle bu ödemenin firmalara ek yük getireceğini savunurken, düzenlemenin yaygın şekilde uygulanamayacağı değerlendiriliyor.

(BERLİN) - Almanya'da hükümetin çalışanlara yönelik planladığı 1000 avroya kadar vergi muafiyetli prim düzenlemesi, iş dünyasında tartışma yarattı. İşverenler ve orta ölçekli şirketler, ekonomik koşullar nedeniyle bu ödemenin firmalara ek yük getireceğini savunurken, düzenlemenin yaygın şekilde uygulanamayacağı değerlendiriliyor.

İş dünyası temsilcilerine göre mevcut ekonomik koşullar zaten zorlayıcı ve birçok şirket bu tür bir ödemeyi karşılayacak durumda değil. Orta Ölçekli İşletmeler Birliği Başkanı Christoph Ahlhaus, firmaların yeni bir yük altına girmesinin zor olduğunu belirtti.

Mecklenburg bölgesindeki bir metal işleme şirketinin yöneticisi de, artan maliyetler ve düşen gelirler nedeniyle çalışanlara böyle bir prim vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Büyük şirketler de plana temkinli yaklaşıyor. Otto ve Beiersdorf şirketleri, şu an için ödeme planlarının olmadığını, ancak düzenlemenin detayları netleşince konuyu yeniden değerlendireceklerini açıkladı.

İşverenler Birliği (BDA) ise düzenlemeyi eleştirerek, maliyetin dolaylı olarak şirketlere yüklendiğini ve hükümetin beklentiyi iş dünyasına devrettiğini savundu. Ayrıca, bu kararın önceki enflasyon tazminatı uygulamalarından farklı olarak işverenler ve sendikalarla yeterince görüşülmeden hazırlandığı belirtildi.

Vergi mükellefleri birliği de bu primin gerçek bir "kriz desteği" olmadığını, yükün yine işletmelerin üzerine kaldığını ifade ederek plana karşı çıktı. Alternatif olarak çalışanlara daha yüksek yol masrafı indirimi önerdi. Uzmanlara göre ise plan, beklenenden daha az şirket tarafından uygulanabilir görünüyor.

Kaynak: ANKA
