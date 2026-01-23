Haberler

Almanya Sosyal Demokrat Parti'den "Almanya Sepeti" Önerisi

Güncelleme:
Almanya'da artan gıda fiyatlarına karşı Sosyal Demokrat Parti (SPD), 'Almanya Sepeti' adını verdiği yeni bir öneri sundu. Bu öneri, temel gıda ürünlerinin uygun fiyatlarla sunulmasını ve vatandaşların gıdaya erişiminin kolaylaştırılmasını amaçlıyor. Çeşitli perakendecilerden yanıtlar gelirken, BVLH devlet müdahalelerine karşı çıktı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da son yıllarda hızla artan gıda fiyatları, düşük ve orta gelirli vatandaşlar üzerindeki baskıyı artırırken; Sosyal Demokrat Parti (SPD) temel gıdaların daha uygun fiyatlarla sunulmasını amaçlayan yeni bir öneri açıkladı.

SPD'nin "Almanya Sepeti" adını verdiği öneri, Almanya'da üretilen temel gıda ürünlerinden oluşan, fiyatı istikrarlı ve uygun bir alışveriş sepeti oluşturulmasını öngörüyor. Sepet uygulamasıyla özellikle ay sonunu getirmekte zorlanan vatandaşların temel gıdaya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

SPD Meclis Grup Başkanvekili Esra Limbacher, birçok kişinin ay sonunda taze meyve-sebze, tereyağı ya da zaman zaman et ve balık alıp alamayacağını düşündüğünü belirterek, "Bu durumu değiştirmek istiyoruz" dedi.

Öneriye ilişkin Almanya'daki üç büyük perakende grubundan yalnızca Rewe Group açıklama yaptı. Rewe, halihazırda uygun fiyatlı ürünler sunduklarını, indirim kampanyaları ve sadakat programlarıyla tüketicilere destek olduklarını bildirdi. Açıklamada, çiftçilerin gelirlerinin de dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Lidl'in bağlı olduğu Schwarz Grubu ile Edeka Grubu ise açıklama yapmazken, konuyu Alman Gıda Perakendecileri Birliği'ne (BVLH) yönlendirdi. BVLH, devletin fiyat oluşumuna müdahalesine karşı çıkarak, siyasi müdahalelerin piyasada istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini ve uzun vadede fiyat artışlarını tetikleyebileceğini savundu.

SPD, benzer bir uygulamanın Yunanistan'da 2022 yılında yüksek enflasyona karşı "Hane Sepeti" adıyla hayata geçirildiğini hatırlattı. Bu sistemde büyük marketlerin belirli ürün gruplarındaki fiyatlarını haftalık olarak devlet platformunda açıklamak zorunda kaldığı, böylece tüketicilerin fiyatları kolayca karşılaştırabildiği belirtildi. Almanya Sepeti'nin gönüllülük esasına dayanacağı, gizli zamlarla mücadelede şeffaflığı artıracağı ve devlet tarafından denetleneceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
