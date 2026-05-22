Haberler

Almanya'da Başvuru Yapmadan Çocuk Parası Dönemi Geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da hükümetin hazırladığı yeni düzenlemeyle çocuk parası, başvuru yapılmadan otomatik olarak ailelerin hesabına yatırılacak. Bu uygulama bürokratik yükü azaltmayı hedefliyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da çocuk parası için başvuru zorunluluğu kaldırılıyor. Hükümetin hazırladığı yeni düzenlemeyle çocuk parası, devlet sistemlerindeki veriler üzerinden otomatik olarak ailelerin hesabına yatırılacak.

Almanya Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, hükümetin planladığı yeni düzenlemeyle çocuk parasının başvuru yapılmadan otomatik olarak ödeneceğini açıkladı. Klingbeil'e göre bu uygulama, özellikle yeni ebeveynlerin üzerindeki bürokratik yükü önemli ölçüde azaltacak.

"Ebeveynler bebekleriyle ilgilenmeye daha fazla zaman ayırmalı, gereksiz evrak işleriyle uğraşmamalı diyen Klingbeil, yeni doğum yapan ailelerin uykusuz gecelerde karmaşık başvuru süreçleriyle karşı karşıya kalmaması gerektiğini vurguladı."

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı Federal Meclis'te ilk kez görüşülecek. Tasarıya göre çocuk parası, gerekli bilgiler devlet kurumlarının sistemlerinde mevcut olduğunda otomatik olarak ailelere yatırılacak. Aile Kasası, hak sahipliğini yine kontrol edecek ancak gerekli veriler kurumlar arasında dijital olarak paylaşılacak.

Klingbeil, devletin zaten elinde bulunan verileri kullanacağını vurgulayarak, uygulama sayesinde her yıl yaklaşık 300 bin ilk başvurunun ortadan kalkacağını söyledi. Bakan, düzenlemenin hem aileler hem de kamu kurumları açısından zaman, maliyet ve iş gücü tasarrufu sağlayacağımı belirtti.

Kaynak: ANKA
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun planını yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

4 bakanlık ve bazı kurumlarda çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı

Tüm partiye bir çağrısı var! Mansur Yavaş 'butlan' sessizliğini bozdu