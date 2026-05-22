Almanya'da Başvuru Yapmadan Çocuk Parası Dönemi Geliyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da çocuk parası için başvuru zorunluluğu kaldırılıyor. Hükümetin hazırladığı yeni düzenlemeyle çocuk parası, devlet sistemlerindeki veriler üzerinden otomatik olarak ailelerin hesabına yatırılacak.

Almanya Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, hükümetin planladığı yeni düzenlemeyle çocuk parasının başvuru yapılmadan otomatik olarak ödeneceğini açıkladı. Klingbeil'e göre bu uygulama, özellikle yeni ebeveynlerin üzerindeki bürokratik yükü önemli ölçüde azaltacak.

"Ebeveynler bebekleriyle ilgilenmeye daha fazla zaman ayırmalı, gereksiz evrak işleriyle uğraşmamalı diyen Klingbeil, yeni doğum yapan ailelerin uykusuz gecelerde karmaşık başvuru süreçleriyle karşı karşıya kalmaması gerektiğini vurguladı."

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı Federal Meclis'te ilk kez görüşülecek. Tasarıya göre çocuk parası, gerekli bilgiler devlet kurumlarının sistemlerinde mevcut olduğunda otomatik olarak ailelere yatırılacak. Aile Kasası, hak sahipliğini yine kontrol edecek ancak gerekli veriler kurumlar arasında dijital olarak paylaşılacak.

Klingbeil, devletin zaten elinde bulunan verileri kullanacağını vurgulayarak, uygulama sayesinde her yıl yaklaşık 300 bin ilk başvurunun ortadan kalkacağını söyledi. Bakan, düzenlemenin hem aileler hem de kamu kurumları açısından zaman, maliyet ve iş gücü tasarrufu sağlayacağımı belirtti.

Kaynak: ANKA