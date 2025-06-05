Alaska Açıklarında Yangın: 3000 Araç Tehlikede

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında içinde 800'ü elektrikli araç olmak üzere 3 binden fazla araç bulunan yük gemisinde yangın çıktı.

ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentine yaklaşık bin 200 mil mesafedeki 'Morning Midas' isimli geminin güvertesinde dün öğle saatlerinde yangın çıktığı bildirildi. İçinde 800'ü elektrikli araç olmak üzere 3 binden fazla araç bulunan yük gemisinde çıkan yangının, 24 saatten uzun süredir devam ettiği kaydedildi.

ABD Sahil Güvenliği, yangının sürmesine izin vereceklerini çünkü araçlarda bulunan lityum iyon pillerin patlayabileceğini açıkladı. Gemide bulunan mürettebatın ise bir filika ile gemiden ayrılabildiği aktarıldı.