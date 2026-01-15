ABD, Venezuela petrolünün satışına resmen başladı

ABD, Venezuela'dan elde edilen petrolün ilk satışının yapıldığını bildirdi.

ABD yönetimi, Venezuela'dan elde edilen petrolün ilk satışını 500 milyon dolar bedelle gerçekleştirdiğini duyurdu. Yetkililer, yakın zamanda yeni satışların yapılacağını belirterek, satıştan elde edilen gelirlerin, ABD hükümeti tarafından kontrol edilen ve 'tarafsız bir bölge' olarak nitelendirilen Katar'daki banka hesaplarında tutulduğunu açıkladı.