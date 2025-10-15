ABD Senatosu'ndan Geçici Bütçe Tasarısına Onay Gelmedi

ABD Senatosu'nun, Cumhuriyetçilerin sunduğu federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarısına onay vermediği bildirildi.

ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 14'üncü gününde Senato'da yeniden oylama yapıldı. Cumhuriyetçilerin sunduğu ve hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısı 49 'hayır' ve 45 'evet' oyuyla bir kez daha kabul edilmedi. Tasarının kabul edilmesi için 60 üyenin 'evet' oyu vermesi gerekiyor.