Haberler

ABD Senatosu'ndan Geçici Bütçe Tasarısına Onay Gelmedi

ABD Senatosu'ndan Geçici Bütçe Tasarısına Onay Gelmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Senatosu, Cumhuriyetçilerin federal hükümete finansman sağlamayı amaçlayan geçici bütçe tasarısını 49 'hayır' ve 45 'evet' oyu ile reddetti. Hükümetin finansman yetersizliği 14. güne girdi.

ABD Senatosu'nun, Cumhuriyetçilerin sunduğu federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarısına onay vermediği bildirildi.

ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 14'üncü gününde Senato'da yeniden oylama yapıldı. Cumhuriyetçilerin sunduğu ve hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısı 49 'hayır' ve 45 'evet' oyuyla bir kez daha kabul edilmedi. Tasarının kabul edilmesi için 60 üyenin 'evet' oyu vermesi gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
Yok artık daha neler! Ronaldo'dan inanılmaz bir rekor daha

Bu adamı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.