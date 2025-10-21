ABD Senatosu, Hükümetin Kapanmasına Çözüm Bulamıyor

ABD Senatosu, hükümetin kapanmasının 20'nci gününde Cumhuriyetçilerin sunduğu federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarısına onay vermedi.

ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 20'nci gününde Senato'da yeniden oylama yapıldı. Cumhuriyetçilerin sunduğu ve hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısı, 50 'evet' ve 43 'hayır' oyuyla bir kez daha kabul edilmedi. Tasarının kabul edilebilmesi için 60 senatörün 'evet' oyu vermesi gerekiyor.