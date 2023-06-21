ABD, Myanmar'da Savunma Bakanlığı ve iki finans kurumunu yaptırım listesine aldı

ABD, 2021'deki darbenin ardından cuntanın yönetimi ele geçirdiği Myanmar'da Savunma Bakanlığı ve iki finans kurumunu yaptırım listesine aldı. Yapılan açıklamada, yaptırımların hedefinde olan iki finans kurumunun, Myanmar'da döviz bozma işlemlerinin çoğunu kolaylaştırdığı ve askeri rejim ile dış pazarlar arasında, silah ve ilgili materyallerin satın alımı ile ithalatının da dahil olduğu banka işlemlerine olanak sağladığı vurgulandı.

ABD, 2021'deki darbenin ardından cuntanın yönetimi ele geçirdiği Myanmar'da Savunma Bakanlığı ve iki finans kurumunu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Myanmar Savunma Bakanlığı ve rejimin kontrolündeki iki finans kurumunu belirledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Myanmar Savunma Bakanlığının yanı sıra yaptırımların hedefinde olan iki finans kurumunun, Myanmar'da döviz bozma işlemlerinin çoğunu kolaylaştırdığı ve askeri rejim ile dış pazarlar arasında, silah ve ilgili materyallerin satın alımı ile ithalatının da dahil olduğu banka işlemlerine olanak sağladığı vurgulandı.

Darbenin ardından askeri yönetimin gücünü pekiştirmek ve Myanmarlıları bastırmak için acımasız yol ve yöntemlere başvurduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülkedeki yönetimin köyleri, okulları ve tıbbi tesisleri yok eden hava saldırılarını artırarak uyguladığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların, 3 bin 600'den fazla sivilin ölümü, on binlerce yapının yerle bir olması ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin yerlerinden edilmesiyle sonuçlandığına işaret edildi.

Askeri rejimin, acımasız baskılarını desteklemek için aralarında halihazırda yaptırım uygulanan Rus teşebbüslerinin de bulunduğu yabancı kaynaklara silah, teçhizat ve silah yapımında kullanılan ham maddelerin satın alımı ile ithalatı için bel bağladığına değinilen açıklamada, söz konusu finans kurumlarının "Myanma Foreign Trade Bank (MFTB) ve Myanma Investment and Commercial Bank (MICB)" olduğu belirtildi.