ABD, Macaristan vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları getirdi

ABD'nin Macaristan Büyükelçiliği, Macaristan pasaportu verilen yaklaşık 1 milyon kişinin kimliklerinin yeterince doğrulanmaması endişesiyle Macaristan vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları getirdiğini duyurdu. Macaristan hükümetinin basitleştirilmiş vatandaşlığa kabul sürecinde güvenlik önlemleri alınmadığı için tüm Macar pasaport sahiplerinin Vize Muafiyet Programı'ndan yararlanma prosedürleri değiştirildi.

ABD'nin Macaristan Büyükelçiliği, 9 yıl boyunca Macaristan pasaportu verilen yaklaşık 1 milyon kişinin kimliklerinin yeterince doğrulanmaması endişesi ve bu durumun yarattığı güvenlik açıklarını Macaristan hükümetinin tam olarak ele almaması nedeniyle Macaristan vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları getirildiğini duyurdu.

ABD'nin Macaristan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Macaristan hükümetinin basitleştirilmiş vatandaşlığa kabul süreci kapsamında kimliklerini doğrulamak için yeterli güvenlik önlemleri alınmadan 2011-2020 yılları arasında yaklaşık 1 milyon kişiye Macar vatandaşlığı verildi. Bu durumun yarattığı güvenlik açıklarını Macaristan hükümetinin tam olarak ele almaması gerekçe gösterilerek tüm Macar pasaport sahiplerinin Vize Muafiyet Programı'ndan (VWP) yararlanma prosedürlerinin değiştirildiği belirtildi.

ESTA GEÇERLİLİK SÜRESİ 2 YILDAN 1 YILA İNDİRİLDİ

Açıklamada, "Bugün Macaristan hükümetine, Macaristan pasaportu sahiplerinin seyahatleri için Seyahat Onayı Elektronik Sistemi (ESTA) geçerlilik süresinin iki yıldan bir yıla indirildiğini bildirdik. Buna ek olarak, Macaristan pasaportu sahipleri için ESTA'nın geçerliliği tek bir kullanımla sınırlandırılacaktır. ABD hükümetinin uzun yıllar boyunca bu sonuçtan kaçınmak ve Macaristan'ın basitleştirilmiş vatandaşlığa kabul sürecinden kaynaklanan uzun süredir devam eden güvenlik sorunlarını çözmek için gösterdiği yoğun çabalara rağmen, Macaristan hükümeti VWP gerekliliklerini tam olarak yerine getirmek için dile getirilen endişeleri gidermemeyi tercih etmiştir. Bu değişiklik derhal yürürlüğe girecek ve altında yatan güvenlik endişeleri giderilene kadar yürürlükte kalacaktır" denildi.

KISITLAMA GERİYE DÖNÜK DEĞİL

Ayrıca, söz konusu kısıtlamanın geriye dönük olmadığı ve bildirimin yürürlüğe girdiği tarihten sonra alınan yeni ESTA başvurularını etkileyeceği ifade edildi. 1 Ağustos 2023 tarihinden önce verilen tüm ESTA onaylarının 2 yıl süreyle ve çoklu girişler için geçerli olmaya devam edeceğinin altı çizildi.