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ABD, Kanada'dan ithal edilen 110 ürüne yüzde 50 ek vergi getirdi

ABD, Kanada'dan ithal edilen 110 ürüne yüzde 50 ek vergi getirdi
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ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği 110 ürüne yüzde 50 oranında ek vergi uygulamasının başladığı bildirildi.

ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği 110 ürüne yüzde 50 oranında ek vergi uygulamasının başladığı bildirildi.

ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği bazı mallara getirdiği yeni ek gümrük vergilerinin, 15 Eylül gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi. Yeni vergi uygulaması kapsamında Kanada'dan ithal edilen 110 ürüne yüzde 50 oranında ek vergi uygulaması başladı. Uygulama bazı peynirleri, motorlu tekneleri, arazi araçlarını ve mobilyalar dahil çeşitli ürünleri kapsıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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