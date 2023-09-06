ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Blinken'i Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba karşıladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Blinken'ı karşıladım. Blinken, Kiev'deki gününe Berkovetske mezarlığında şehit düşen kahramanlarımızı anarak başlayan ilk mevkidaşım oldu. Bu, özgürlüğümüz ve yaşam hakkımız için hayatlarını feda eden tüm Ukraynalı savaşçılara duyulan saygının bir göstergesidir" dedi.