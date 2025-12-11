Haberler

ABD'de 'Trump Altın Kart' vize programı başlatıldı

ABD'de 'Trump Altın Kart' vize programı başlatıldı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, 1 milyon dolar karşılığında yabancılara hızlandırılmış oturum ve vatandaşlık imkanı sunan 'Trump Altın Kart' vize programını duyurdu. Adayların, bu programa katılmak için 15 bin dolar başvuru ücreti ödemesi gerekecek.

ABD'de, 1 milyon dolar karşılığında yabancılara hızlandırılmış oturum ve vatandaşlık yolu açan 'Trump Altın Kart' vize programının başlatıldığı duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ismini taşıyan söz konusu altın kartın tüm nitelikli ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler için vatandaşlığa gidecek doğrudan bir yol olduğu kaydetti. Trump, "Çok heyecan verici. Büyük Amerikan şirketlerimiz nihayet paha biçilmez yeteneklerini ellerinde tutabilecekler" ifadelerini kullandı.

Programın internet sitesine göre; 'Trump Altın Kart', ABD'ye kayda değer fayda sağlayacağını kanıtlayan kişilere verilecek. İç Güvenlik Bakanlığı'na ödenecek 15 bin dolarlık başvuru ücretinin ardından, 1 milyon dolarlık katkı yapan adayların hızlandırılmış bir şekilde oturum izin alabileceği kaydedildi.

Ayrıca yakın zamanda 5 milyon dolar karşılığında özel vergi avantajları içeren 'Trump Platin Kart' seçeneğinin de uygulamaya koyulacağı bildirildi.

Haberler.com
