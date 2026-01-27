Haberler

ABD'de kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

ABD'de kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Orta Batı, Güney ve Kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükseldi. 12 binden fazla uçuş iptal oldu ve 500 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

ABD'nin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.

ABD'nin Orta Batı, Güney ve Kuzeydoğu bölgelerinde şiddetli kar fırtınası ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, buzlanan yollarda meydana gelen zincirleme trafik kazaları ve donma vakaları nedeniyle ülke genelindeki can kaybı 30'a ulaştı.

Birçok bölgede okulların tatil edildiği, iptal ve rötarlarla birlikte 12 binden fazla uçuşta aksama yaşandığı kaydedildi. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen hasarlar sonucu, fırtınanın etkili olduğu eyaletlerde 500 binden fazla hane ve iş yerine de elektrik verilemediği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Mahkeme, üvey babayı öldüren dayak için kararını verdi

Mahkeme, üvey babayı öldüren dayak için kararını verdi