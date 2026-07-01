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Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı İrlanda'ya geçti

Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı İrlanda'ya geçti
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Avrupa Birliği'nde 6 ayda bir dönüşümlü olarak üstlenilen dönem başkanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden İrlanda'ya devredildi. İrlanda, başkanlık döneminde 'Birlik içinde güç' sloganıyla rekabetçilik, değerler ve güvenlik temalarını öne çıkaracak.

AVRUPA Birliği üye ülkeleri arasında dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı İrlanda'ya geçti.

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, bugün itibarıyla görevi 1 Ocak'tan bu yana yürüten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden İrlanda'ya geçti. Dublin yönetimi, sloganını 'Birlik içinde güç' olarak açıklarken, 'rekabetçilik, değerler ve güvenlik' de dönem başkanlığının temaları olarak aktarıldı.

İrlanda, dönem başkanlığını 1 Ocak 2027'de Litvanya'ya devredecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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