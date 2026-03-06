Haberler

ABD'de 24 eyalet Trump'ın son tarifesine karşı dava açacak

ABD'de 24 eyalet Trump'ın son tarifesine karşı dava açacak
Güncelleme:
ABD'de 24 eyalet, Başkan Trump'ın kongre onayı olmadan küresel gümrük vergilerini artırma girişimine itiraz ederek dava açacaklarını açıkladı. Eyaletler, bu girişimin yasaları ihlal ettiğini savunuyor.

ABD'de 24 eyalet, Yüksek Mahkeme'nin tarifelerle ilgili kararının ardından Başkan Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergisini durdurmak için dava açacaklarını duyurdu.

ABD'nin Oregon eyaletinin başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, eyaletlerin Trump'ın Kongre onayı olmadan dünya genelinde tarifeleri artırmaya yönelik son girişimine itiraz ettiği bildirildi. Açıklamada, 24 eyaletin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde, Trump'ın 'Amerikalı tüketiciler ve işletmelere yasa dışı tarifeler uygulama girişimini durdurmak' amacıyla dava açacağı belirtildi.

Trump ile yönetiminin son girişimlerinin yasayı ihlal ettiği, anayasal güçler ayrılığını zedelediği ve İdari Usul Yasası'nı ihlal ettiğinin savunulduğu kaydedilen açıklamada, Oregon, Arizona, California, New York, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, Kentucky ve Pennsylvania'nın dava açacak 24 eyalet arasında yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
