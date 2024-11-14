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15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı Başladı

15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı Başladı
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Çin'in Guangdong eyaletinin Zhuhai şehrinde düzenlenen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, dünya genelinden katılımcılarla birlikte başladı. Fuarda 7 tematik sergi alanı yer alıyor.

15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, (CIAAE) Çin'in Guangdong eyaletinde başladı.

15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, (CIAAE) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhuhai şehrinde başladı. Fuara, Rusya, Fransa, ABD, Suudi Arabistan ve İtalya gibi ülkelerden heyetler katıldı. Fuarın düzenlendiği Zhuhai Uluslararası Hava Gösterisi Merkezi'nde, toplam 13 sergi salonu hizmete girdi.

Fuarda alçak irtifa ekonomisi, ticari uçak endüstrisi, sivil havacılık endüstrisi, ticari havacılık ve uzay, yeni malzemeler ile uygulamalar, bilimsel araştırma başarıları dönüşümü, eyalet ve şehir olmak üzere 7 tematik sergi alanı bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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