Dünya ticaretine darbe vuran Süveyş Kanalı'ndaki gemi, şiddetli rüzgar nedeniyle tekrar karaya oturdu

Dünya ticaretinde günlük 9,6 milyar dolar kayba neden olan Süveyş Kanalı'ndaki gemi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gece saatlerinde yüzdürülen gemi, şiddetli rüzgar nedeniyle tekrar eski konumuna geldi. Geminin bir kısmı tekrar karaya oturdu.

Karaya oturarak Süvey Kanalı'nın kapanmasına neden olan Evergreen firmasına ait Ever Given kuru yük gemisi, kurtarma operasyonunun 7. gününde yüzdürüldü. Inchcape Shipping denizcilik hizmetleri tarafından yapılan açıklamada ise, "Ever Given sabah 4.30 sularında başarılı bir şekilde yüzmeye başladı" ifadeleri kullanılmıştı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR GEMİYİ ESKİ KONUMUNA GETİRDİ

Mısır'dan yapılan açıklamada, kanalın 4 gün içinde eski durumuna gelmesinin beklendiği açıklanırken hiç umulmadık bir gelişme yaşandı. Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre; gemi şiddetli rüzgar dolayısıyla tekrar eski yerine döndü. Geminin ikinci defa karaya oturmadığı, baş kısmının yüzer durumda olduğu belirtildi.

GÜNLÜK KAYIP 9,6 MİLYAR DOLAR

Dünya ticareti için önemli bir konuma sahip olan Süveyş Kanalı'nın kapanması nedeniyle günlük kaybın 9,6 milyar dolar olduğu belirtiliyor.