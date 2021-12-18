Dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner, Antalya'da açılışa katıldı

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner, Antalya'da katıldığı açılışın ardından hayranlarıyla bir araya geldi.

Muratpaşa ilçesinde bir bilardo salonunun açılış törenine katılan Saygıner, başarının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini ve severek yapılan her işin insana değer kattığını ifade etti.

Bilardo sporuna gençlerin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Saygıner, modern bilardo salonlarının artmasıyla bilardo sporunun gün geçtikçe yaygınlaştığını söyledi.

Konuşma sonrasında kısa bir şov yapan Saygıner, kendisini izlemeye gelenleri hayran bıraktı.

Daha sonra sevenleriyle bir araya gelen ve bol bol fotoğraf çektiren Saygıner, imzalı kartlarını dağıttıktan sonra etkinlikten ayrıldı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Spor Haberleri

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