Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı

Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 90 kişi vefat etti, 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş

2019 yılında düzenlenen Dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Alman kayakçı Juliane Seyfarth, bu kez çıplak pozlarıyla gündeme geldi.

30 yaşındaki sporcu, spor bilincini yükseltmek ve bu konuda farkındalık yaratmak için dünyaca ünlü erkek dergisi Playboy'a çırılçıplak poz verdi. Fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşan Seyfarth'ın çıplak pozları binlerce beğeni aldı.

"DESTEĞİNİZE MİNNETTARIM"

Juliane Seyfarth, paylaşımının altına "Tüm sevginiz için teşekkürler, tüm desteğiniz ve nazik sözlerinize minnettarım" ifadelerini kullandı.

"ÇIPLAKLIK BANA ÖZGÜRLÜK HİSSİ VERİYOR"

Verdiği bir röportajda hem kayakla atlama hem de çıplak fotoğrafçılığı bir tür sanat olarak tanımlayan Alman kayakçı, her ikisinin de ona bir özgürlük hissi verdiğini dile getirmişti.