Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu
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Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu

16.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:44

Dünya şampiyonu Alman kayakçı Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisi Playboy'a çırılçıplak poz verdi. Fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Seyfarth'ın çıplak pozlarına beğeni yağdı.

2019 yılında düzenlenen Dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Alman kayakçı Juliane Seyfarth, bu kez çıplak pozlarıyla gündeme geldi.

30 yaşındaki sporcu, spor bilincini yükseltmek ve bu konuda farkındalık yaratmak için dünyaca ünlü erkek dergisi Playboy'a çırılçıplak poz verdi. Fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşan Seyfarth'ın çıplak pozları binlerce beğeni aldı.

Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu

"DESTEĞİNİZE MİNNETTARIM"

Juliane Seyfarth, paylaşımının altına "Tüm sevginiz için teşekkürler, tüm desteğiniz ve nazik sözlerinize minnettarım" ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu

"ÇIPLAKLIK BANA ÖZGÜRLÜK HİSSİ VERİYOR"

Verdiği bir röportajda hem kayakla atlama hem de çıplak fotoğrafçılığı bir tür sanat olarak tanımlayan Alman kayakçı, her ikisinin de ona bir özgürlük hissi verdiğini dile getirmişti.

Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu
Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu
Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu
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