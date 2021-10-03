Dünya Şampiyonu işitme engelli milli voleybolcular yurda döndü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Şampiyonu işitme engelli milli voleybolcular yurda döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dünya Şampiyonu işitme engelli milli voleybolcular yurda döndü

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, yurda döndü.

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, yurda döndü.

İtalya'nın Chianciano Terme kentinde düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda ev sahibi İtalya'yı 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı yurda döndü. Namağlup şekilde şampiyon olan milliler, saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapan milli takım, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

"Zoru başardık, tarih yazıldı"

Elde edilen başarıya ilişkin İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Voleybol Milli Takımlar Teknik Direktörü Osman Çarkçı, "Çok büyük mücadeleler yapıldı. 10 günden beri oradayız. Pandemi sürecinde de sıkıntılar yaşadık, 4-5 gün içeride kaldık ama sonunda zafere ulaştık. Zoru başardık, tarih yazıldı. İnşallah böyle devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Çabalayıp kazandık ve şampiyon olduk, mutluyuz"

Bir sonraki hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirten İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Oya Erginay Dede ise, "Seyirci çok fazlaydı, atmosfer çok güzeldi. Kızlarımı tebrik ediyorum çok güzel mücadele ettiler. 4 ay boyunca 4 tane kamp yaptık. Yaz boyu biz sürekli kamptaydık. Buraya çok iyi hazırlandık. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Çabalayıp kazandık ve şampiyon olduk, mutluyuz" diye konuştu.

"Hedefe ulaşabilmek için çok çalıştık, başardık"

Takım kaptanı Yeter Yalçın da, "Milli takım için bayrak için inandık. Hocalarıma ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hedefe ulaşabilmek için çok çalıştık, başardık. Bundan sonra hedefimiz olimpiyatlar. Daha da çok çalışmamız lazım. Eksiklerimiz var onları düzelteceğiz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Dünya Şampiyonu işitme engelli milli voleybolcular yurda döndü

Dünya Şampiyonu işitme engelli milli voleybolcular yurda döndü

Dünya Şampiyonu işitme engelli milli voleybolcular yurda döndü

Dünya Şampiyonu işitme engelli milli voleybolcular yurda döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Ebru Şallı Pınar Deniz
Spor Sergen Yalçın Muslera Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Donald Trump Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünya Şampiyonu işitme engelli milli voleybolcular yurda döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 17:02:40. #1.12#