Dünya Şampiyonu işitme engelli milli voleybolcular yurda döndü

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, yurda döndü.

İtalya'nın Chianciano Terme kentinde düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda ev sahibi İtalya'yı 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı yurda döndü. Namağlup şekilde şampiyon olan milliler, saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapan milli takım, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

"Zoru başardık, tarih yazıldı"

Elde edilen başarıya ilişkin İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Voleybol Milli Takımlar Teknik Direktörü Osman Çarkçı, "Çok büyük mücadeleler yapıldı. 10 günden beri oradayız. Pandemi sürecinde de sıkıntılar yaşadık, 4-5 gün içeride kaldık ama sonunda zafere ulaştık. Zoru başardık, tarih yazıldı. İnşallah böyle devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Çabalayıp kazandık ve şampiyon olduk, mutluyuz"

Bir sonraki hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirten İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Oya Erginay Dede ise, "Seyirci çok fazlaydı, atmosfer çok güzeldi. Kızlarımı tebrik ediyorum çok güzel mücadele ettiler. 4 ay boyunca 4 tane kamp yaptık. Yaz boyu biz sürekli kamptaydık. Buraya çok iyi hazırlandık. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Çabalayıp kazandık ve şampiyon olduk, mutluyuz" diye konuştu.

"Hedefe ulaşabilmek için çok çalıştık, başardık"

Takım kaptanı Yeter Yalçın da, "Milli takım için bayrak için inandık. Hocalarıma ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hedefe ulaşabilmek için çok çalıştık, başardık. Bundan sonra hedefimiz olimpiyatlar. Daha da çok çalışmamız lazım. Eksiklerimiz var onları düzelteceğiz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL