Dünya şampiyonu işitme engelli güreşçi Dursun Güzel, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti
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Dünya şampiyonu işitme engelli güreşçi Dursun Güzel, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti

Dünya şampiyonu işitme engelli güreşçi Dursun Güzel, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Dursun Güzel, memleketi Sivas'a geldi.

Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Dursun Güzel, memleketi Sivas'a geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünya şampiyonu güreşçi Dursun Güzel, kent girişinde coşkuyla karşılandı.

Daha sonra konvoyla şehir merkezine gelen Güzel, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Başarısından dolayı genç sporcuyu tebrik eden Ayhan, "Ata sporu güreşte göğsümüzü kabartan Dursun kardeşimiz, başarısıyla gençlerimize örnek olacak. Bundan sonra da şampiyonluklarının devam edeceğine inanıyor, sağlık diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan, Güzel'i altınla ödüllendirdi.

Dünya şampiyonu işitme engelli güreşçi Dursun Güzel, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti
Dünya şampiyonu işitme engelli güreşçi Dursun Güzel, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti
Dünya şampiyonu işitme engelli güreşçi Dursun Güzel, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti
Dünya şampiyonu işitme engelli güreşçi Dursun Güzel, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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