Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda milli atletlerden 1'i altın 6 madalya
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Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda milli atletlerden 1'i altın 6 madalya

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda milli atletlerden 1'i altın 6 madalya
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Polonya'da düzenlenen VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atletler, 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Polonya'da düzenlenen VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atletler, 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota kazandıran şampiyonaya Bydgoszcz kentinde devam edildi.

Milli atlet Fatma Damla Altın, 400 metre engelli yarışlarında altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ay-yıldızlı atlet, Türkiye'ye bu kategoride altın madalya kazandıran ilk sporcu olmayı başardı.

Kadınlar gülle atmada Mihriban Korkmaz gümüş, Eda Yıldırım ise bronz madalya kazandı. Kadınlar üç adım atlamada mücadele eden Edanur Akın ise bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Erkekler bin 500 metrede yarışan Oğuz Türker ile erkekler 5 bin metre yürüyüşte mücadele eden Alper Kılınç da bronz madalya alarak dünya üçüncülüğü elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, özel sporcu Fatma Damla Altın'ın başarısından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Milli sporcunun organizasyonda İstiklal Marşı'nı okutarak tüm Türkiye'yi gururlandırdığını anlatan Aydın, "Fatma, bayrağımızı en üstte göndere çektirdi. Avrupa ve dünyanın en genç milli takımı olan ekibimiz, ülkemizi başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor. Ülkemize madalya kazandıran tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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