06.09.2019 22:50

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışlarının düzenlendiği Afyonkarahisar'da sanatçı Fedon, hayranlarıyla buluştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) ev sahipliğinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde şampiyonanın yapılan açılış seremonisinin ardından sanatçı Fedon, motosiklet tutkunlarına konser verdi.

Fedon'un bazı şarkılarına izleyiciler de eşlik etti.

Yarın antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak Dünya Motokros Şampiyonası, 57 televizyon kuruluşu tarafından 7 kıtada, 176 ülkede canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA