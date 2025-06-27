Dünya Kupası üst üste ikişer kere şampiyon olan ülkeler hangileridir?

Dünya Kupası üst üste ikişer kere şampiyon olan ülkeler hangileridir?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, FIFA Dünya Kupası tarihinde hangi iki ülkenin A milli erkek futbol takımı üst üste ikişer kere şampiyon olmuştur? sorusu cevabı ne?

FIFA Dünya Kupası tarihinde hangi iki ülkenin A milli erkek futbol takımı üst üste ikişer kere şampiyon olmuştur? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, FIFA Dünya Kupası tarihinde hangi iki ülkenin A milli erkek futbol takımı üst üste ikişer kere şampiyon olmuştur? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

FIFA DÜNYA KUPASI TARİHİNDE HANGİ İKİ ÜLKENİN A MİLLİ ERKEK FUTBOL TAKIMI ÜST ÜSTE İKİŞER KERE ŞAMPİYON OLMUŞTUR?

A : Brezilya ve Fransa

B : Fransa ve İtalya

C : Arjantin ve İspanya

D : İtalya ve Brezilya

Cevap : D

Dünya Kupası üst üste ikişer kere şampiyon olan ülkeler hangileridir?

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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