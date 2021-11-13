Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu) - Haberler
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Mili Takım, sahasında Cebelitarık ile karşılaştı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Mili Takım, sahasında Cebelitarık ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibini 6-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol taraftan Kerem'in ortasında ceza sahası içinde Çağlar'ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

65. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan ceza sahası içi arka direğe yerden verdiği pasta Merih'in gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 4-0

77. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan ortasında arka direkte topu alan Hakan'ın kafayla indirdiği topta Kerem'in şutu kaleci Coleing'den oyun alanına geri döndü.

81. dakikada sol tarafta topu alan Rıdvan'ın yerden ceza sahası içine verdiği pasta Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-0

84. dakikada Orkun'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mert kafayla topu ağlara gönderdi. 6-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Serhiy Boiko xx, Volodymyr Volodin xx, Viktor Nyzhnyk xx

Türkiye : Uğurcan xx, Zeki xx (Mert dk. 46 xxx), Çağlar xx, Merih xxx, Caner xx (Rıdvan dk. 46 xxx), Orkun xx, Kerem xxx, Halil xxx (Kenan dk. 69 xx) Hakan xx (Berkan dk. 82 ?), Barış Alper xx, Burak xx (Serdar dk. 69 xxx)

Yedekler: Sinan, Ersin, Kaan, Bera, Taylan, Abdülkadir

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Cebelitarık: Coleing x, Mouelhi xx, Chipolina xx (Chipolina dk. 46 xx), Annesley xx, Olivero ?, de Barr xx (Styche dk. 60 xx), Wiseman xx, Sergeant xx (Barnett dk. 82 ?), Walker xx (Badr dk. 59 xx), Jolley xx, Valarino xx (Casciaro dk. 46 xx)

Yedekler: Robba, Banda, Britto, Ronan, Ethan James, Torilla, Morgan

Teknik Direktör: Julio Ribas

Goller: Kerem (dk. 11), Halil (dk. 39 ve 41), Merih (dk. 65), Serdar (dk. 81), Mert (dk. 84) (Türkiye)

Kırmızı kart: Olivero (dk. 22) (Cebelitarık)

Sarı kartlar: Jolley, Chipollina (Cebelitarık), Mert (Türkiye)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Gökhan Kılınçer/İHA)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

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