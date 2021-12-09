Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Wolfsburg'la karşılaşan Lille'de Burak Yılmaz, 11. dakikada attığı golle Fransız ekibini 1-0 öne geçirdi. "Kral" lakaplı milli futbolcumuz, bu golle Devler Ligi'nde 36 yaşından sonra bir sezonda 2'den fazla kez fileleri havalandıran 6. oyuncu oldu.
Burak Yılmaz, Wolfsburg'a attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
DEV İSİMLERLE AYNI LİSTEYE GİRDİ
OPTA verilerine göre Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda 2'den fazla gol atan altıncı oyuncu oldu. Milli futbolcumuz dışında listede Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Didier Drogba, Filipo Inzaghi ve Laurent Blanc yer alıyor.
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