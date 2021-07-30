Dünya Hali filmi konusu nedir? Dünya Hali oyuncuları kimler?

Dünya Hali, platonik âşık olduğu kadının kalbini çalmaya çalışan genç bir adamın hikâyesini anlatıyor. Ömer Can'ın yönetmenliğini yaptığı Dünya Hali filmi 2018'de vizyona girmiştir. Peki, Dünya Hali filmi konusu nedir? Dünya Hali oyuncuları kimler?

Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor. Dünya Hali, platonik âşık olduğu kadının kalbini çalmaya çalışan genç bir adamın hikâyesini anlatıyor. Ömer Can'ın yönetmenliğini yaptığı Dünya Hali filmi 2018'de vizyona girmiştir. Peki, Dünya Hali filmi konusu nedir? Dünya Hali oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

DÜNYA HALİ KONUSU NEDİR?

Filmde animatörlük yaparak geçimini sağlayan içine kapanık Serdar, Gizem isimli genç kadını platonik olarak sevmektedir. Serdar, Gizem ile tanışmaya bir türlü cesaret edememektedir fakat bir gün ev arkadaşları Masal ve Batu ile girdiği iddiayı kaybettiği için Gizem'le tanışmak zorunda kalmıştır.

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

DÜNYA HALİ OYUNCULARI KİMLER

Caner Şahin - Sinan

Pelin Albay - Kıvılcım

Ozan Çelik - Azim

Tolga Tekin - Güven

Hakan Emre Ünal - Vural

Mert Denizmen - Yüksel

Selin Hasar - Zeynep

Ayfer Tokatlı - Fulya

Hüseyin Elmalıpınar - Halis

Mekin Sezer - Kutlucan

Adnan Başar - Talat

Naşit Özcan - Burhan

Zeki Ocak - Namık

Eray Kaman – İnan

DÜNYA HALİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların heyecan yaratan yeni dizisi Dünya Hali çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor. İstanbul'un kendine has motiflerinin yer aldığı dizi çeşitli semtlerde çekiliyor.